Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan 3 dekan atandı, akademisyenler tepki gösterdi: Hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan dekanların yerine kurum dışından dekanlar atandı. Akademisyenler duruma tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 19 Ocak'ta görevden alınan Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'ın yerine bu sabah üniversite dışından üç yeni dekanın atanması ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah (5 Mart 2022) 19 Ocak 2022 günü görevden alınan Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen – Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan yerine yeni üç dekan atandığı elektronik belge yönetim sistemi aracılığıyla üniversitemizde idari görevi olan akademisyenlerimize bildirildi. Bu atamalar üniversitemizin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşım ile kamuya da ilan edildi.

Bir üniversite yönetimine yakışmayan bu paylaşımda üniversitemizdeki öğretim üyeleri üzerinde 'bir grup' tarafından baskı oluşturulduğu, bu nedenle hiçbir öğretim üyemizin görevi kabul etmediği ve bu üç fakülteye mecburen dışarıdan öğretim üyelerinin dekan olarak atandığı ifade ediliyor.

Bahsi geçen paylaşımdaki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Öğretim üyelerimiz, 159 yıllık bir geleneğe sahip üniversitemizin tüm ilkelerini, akademik özgürlük ve özerkliği ayaklar altına alan, pek çok hukuksuz uygulamaya imza atan bir yönetim ile işbirliği yapmayı özgür iradeleriyle kabul etmemektedirler. Öğretim üyelerimiz aynı doğrultuda, atanmış rektörlükten kaynaklanan görevlendirmeleri 51 yıllık kamu üniversitesi geleneğimizin üzerinde şekillendiği demokratik iradeyi sahiplendikleri için kabul etmemişlerdirler. Bir yılı aşkın süredir devam eden özgür, özerk ve demokratik üniversite mücadelemizde gösterdiğimiz dayanışmanın ve ilkeli tavrın “baskı” olarak adlandırılmasını ve üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yakından ilgilendiren bu atamalara dair kamuoyu bilgilendirmesinin son derece gayriciddi bir şekilde sosyal medya üzerinden yapılmasını, en az atamanın kendisi kadar kınıyoruz

Dekan olarak atanan üç meslektaşımıza şunu söylemek istiyoruz: Seçilmiş üç dekanımızın mesnetsiz gerekçelerle görevden alınması yargıya taşınmıştır ve yargı süreçlerinin sonunda görevlerine döneceklerine inancımız tamdır. Atanmış rektörlüğün seçilmiş dekanlarımız hakkında aynı anda açtığı soruşturmalar kadar, bu soruşturmalar gerekçe gösterilerek ve daha süreç sonlanmadan atanmış rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının her üç dekanı aynı anda görevden alma kararları da hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı işlemlerdir. Bu nedenle bu işlemlere karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açtık. Nitekim, aynı anda gerçekleştirilen üniversite dışı ve asaleten dekan atamaları da, aynı derecede hukuka aykırı ve kadrolaşma amaçlı idari işlemlerdir.

Bu atamaları kabul etmiyor, özgür, özerk ve demokratik üniversite idealimizden vazgeçmiyoruz. 19 Ocak 2022 tarihinde mesnetsiz gerekçelerle görevden alınan dekanlarımız Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve Prof. Dr. Metin Ercan’ın görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz."

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