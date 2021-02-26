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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Kâbe resmi" soruşturmasında 7 öğrenciye 3 yıla kadar hapis istemi

26 Şubat 2021 13:36

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide üzerinde Kâbe'nin de olduğu bir resmin yer almasına ilişkin soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrencinin birer yıldan üçer yıla kadar hapsi istendi.

Suçlamaları reddettiler

İddianamede, ifadelerine yer verilen İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli S.C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli D.D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüpheliler de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri belirtildi.  

Şüphelilerin sergide katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıkları anlatılan iddianamede, "eser" diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu savunuldu.

"Kin ve nefrete tahrik amacını destekler mahiyette"

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe'nin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde Şahmeran olarak bilinen mitolojik Tanrıça resminin  yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de LGBTİ+ olarak anılan lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, ve interseksüel topluluğu temsil eden amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı.

Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, "metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, olayın kamuoyunda ciddi tepki çektiğinin müşahade edildiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu" belirtildi.

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacaklar

İddianamede, 30 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler D. D. ve S.C.U ile diğer şüpheliler E. K., H. K., M. B., S.N. B., R. Ö'nün "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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