Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltıları protesto ederken gözaltına alınan öğrencilerden birinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltıları Çağlayan Adliyesi önünde protesto ederken gözaltına alınan öğrencilerden birisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin, Melih Bulu'nun Rektör olarak atanması nedeniyle yaptıkları protestolar sürüyor. Bu kapsamda Bebek sahilinden kampüse yürümek isteyen toplam 24 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu öğrencilerin mahkemeye sevk edilmeleri üzerine Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak gözaltıları protesto eden öğrencilerden 52 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bunlardan 46’sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 öğrencinin gözaltı süresi bir gün daha uzatılmıştı.

Gözaltıları uzatılmış olan grup da bugün adliye sevk edildi. Ancak, sağlık kontrolleri sırasında bu öğrencilerden birisinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Savcılık, 6 öğrenciden 4’ünün “görevli memura mukavemet” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutukluluğunu isterken, 2'sinin ise aynı suçlardan adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. (ANKA)

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