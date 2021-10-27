Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı

Olayın geçmişi Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü kapısında 1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapmak için toplanan 108 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 97 sanığın "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.