Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal istifa ettiğini duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı olan Prof. Dr. Zafer Yenal , bu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Prof. Yenal, istifasının ardından "Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Üniversitede sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan aynı zamanda rektör danışmanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zafer Yenal, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

Prof. Yenal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün LinkedIn’de Rektör Danışmanlığı’ndan istifa ettiğimi duyurmuştum. Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki" ifadelerini kullandı.

​Prof. Dr. Zafer Yenal LinkedIn'de paylaştığı istifa metninde şunları kaydetti:

"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim.

Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."