Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin atanan rektör Melih Bulu'ya karşı eylemine güvenlik görevlileri müdahale etti

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı sürdürdüğü çadır eylemine okulun güvenlik görevlileri müdahale etti. Çadırın kurulmasına izin vermeyen ve çadırlardan birini kıran güvenlik görevlileri, öğrencilerin yoğun taleplerinin ardından çadırın kurulmasına izin verdi.

1 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin protestoları sürüyor.

Rektörlük binası önünde kesintisiz sürdürülen çadır eylemine bugün okulun özel güvenlik birimi tarafından müdahale edildi. Güvenlik görevlileri, sabah gelen öğrencilere çadır kurulmasına müsaade edilmeyeceğini söylerken, çadırı kurmaya çalışan öğrencilere müdahale etti.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesinde öğrencilerin kurmaya çalıştığı çadır kırıldı. Öğrenciler, güvenlik görevlileriyle yaptıkları görüşmede çadırı kurmaya kararlı olduklarını belirtti ve çadırın kurulmasına izin verildi.

Rektörlük binasıyla öğrencilerin çadırı arasında güvenlik görevlileri bulunuyor. Eylemlerin 25. gününe kadar okul içerisinde herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmayan öğrenciler, bu olayın kampüs içinde güvenlik görevlilerince ilk müdahale olduğunu belirtti.