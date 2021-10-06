Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 7 öğrenci adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesinde Rektörlük binası önünde eylem yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 öğrenciden 7’si adliyeye sevk edildi.

4 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde Rektör Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenci ile görevli personele mukavemette bulunduğu öne sürülen 3 kişi başta olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

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