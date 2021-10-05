Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış rektör Naci İnci'yi protesto eden 4 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltıları protesto eden 6 öğrencinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gündüz saatlerinde kayyum rektör Naci İnci'yi protesto eden 4 öğrenci akşam saatlerinde gözaltına alındı. Öğrenciler, arkadaşlarının gözaltına alınmasına karşı Güney Kampüs'te yürüyüş düzenledi.

Açıklama yapan öğrenciler gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Öğrenciler Güney Kampüs kapısı önüne oturma eylemi düzenledi. Burada da 6 öğrencinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin açıklamaları bu gözaltıların esas sebebidir! Tayyip Erdoğan, elini üniversitelerden çek!" denildi.