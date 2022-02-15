Boğaziçi Üniversitesi'nde genel sekreterliğe atanan Hasan Fehmi Topal'ın lisans öğrencisi olduğu ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan Genel Sekreter Doç. Dr. Nedim Malkoç'un yerine atanan öğretim üyesi Hasan Fehmi Topal'ın lisans öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç, dün görevden alınmıştı. Yerine atanan öğretim üyesi Hasan Fehmi Topal’ın lisans öğrencisi olduğu, 13 dönemdir Tarih bölümüne devam ettiği paylaşıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Malkoç’un yerine geçici olarak atanan Hasan Fehmi Topal’ın halihazırda Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde lisans öğrencisi olduğu, 13 dönemdir lisansa devam ettiği paylaşıldı.

Öğretim üyesi olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin paylaştığı bilgiye göre Topal’ın 13 dönemdir ortalaması ise sıfır. Bu dönem sona erdiğinde ise yasa gereği bölüm ile ilişiği kesilecek. Öğretim üyesi Topal, 2 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Ensitütüsü’ne 1416 no’lu yasaya dayanarak, enstitünün bu yönde herhangi bir talebi olmamasına rağmen öğretim üyesi olarak atanmıştı.

Topal, 2003 yılında kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) başkanlığını da yapmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in de üye olduğu dernek AKP’ye yakınlığıyla biliniyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yaptıkları açıklamada 1416 no’lu yasaya dayanarak üniversiteye yapılan bu ve buna benzer atamaların Boğaziçi Üniversitesi’nin liyakat ölçülerine, atama ve yükseltme kriterlerine uymadığını açıklamışlardı.