Boğaziçi Üniversitesi'nde Can Candan ve Feyzi Erçin'in okula girişi engellendi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, bugün yapılması planlanan 'Duvarlar ve Sınırlar: Göç, Kırılganlık ve Sanat Üzerine' başlıklı akademik etkinliğe davetlileri gerekçesiyle sansür uyguladı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerine son verilen Feyzi Erçin ve Can Candan'ın etkinlikte yer almasını engellemek isteyen Rektörlük, "Konferans programınızda bulunan Feyzi Erçin ve Can Candan'ın sunumları, kendilerinin yerleşkeye giriş izinlerinin bulunmaması nedeniyle Rektörlük tarafından uygun bulunmamıştır. Konferansın diğer bölümleri için uygunluk onayı alınmış ve salon kullanımınıza tahsis edilmiştir" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerine de son verilen Can Candan ve Feyzi Erçin'in okula alınmamasıyla engellenen etkinliğin yapılacağı salon boş kaldı.