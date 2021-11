Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin eylemi sürüyor; rektörlük binasına 180. kez sırtlarını döndüler

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün de 'Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz' diyerek arkalarını 180. kez rektörlük binasına döndü.

Boğaziçi Üniversitesinde, eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan eylem, yerine getirilen yardımcısı Naci İnci'nin döneminde de sürüyor. Bugün Boğaziçi direnişinde 39. hafta/269. gün. Akademisyenlerin sırt dönme eylemi ise 180. gününde.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, her iş günü olduğu gibi bugün de 'Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz' diyerek arkalarını 180. kez rektörlük binasına döndü.

Fotoğraf: Ali Aktaş

"Can Candan Yalnız Değildir"

“Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ile üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğraflarını ve derslerine son verilen Feyzi Erçin’in ile Seda Binbaşgil’in fotoğraflarını taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam etti.

Fotoğraf Ali Aktaş