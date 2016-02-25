Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 'şüpheli araç' alarmı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü otoparkında şüpheli bir aracın olduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti.

İhbarın ardından kampüse çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Kampüse ulaşan polisler, beyaz renkli şüpheli aracın bulunduğu belirtilen kapalı otoparkta inceleme yaptı. Bir polis helikopteri de kampüs üzerinde uçarak çalışmalara destek verdi. Yapılan inceleme sonucu araçta bomba olmadığı ancak "bomba düzeneği" bulunduğu öğrenildi.

"Bomba düzeneği" bulunduğu belirtilen şüpheli araç, polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından, detaylı araştırma için çekici ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.