Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadro ilanları TBMM'ye taşındı; "doçentlik kadrosu ilanı kişiye özel mi verildi?"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün Hukuk Fakültesi öğretim üyesi alımına dair verdiği ilanda, doçentlik kadrosu ilanının kişiye özel olduğu yönündeki iddialar üzerine YÖK'ün bir soruşturma açıp açmadığını ve bu "özel kişi"nin kim olduğunu sordu.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğü tarafından verilen Hukuk Fakültesi öğretim üyesi alımına dair ilanda adaylarda aranan ve belli kişileri niteleyen şartlar Meclis gündemine taşındı.



CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önerge ile yeni kurulan BÜ Hukuk Fakültesine belli kişi veya kişiler için kadro ilanı verildiğine ilişkin iddiaları sordu.



Hukuk Fakültesi için verilen kadro ilanlarının YÖK’ün 9 Mart 2021 tarih ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararına aykırı olduğu ifade edilen önergede, “Verilen ilan açıkça belli kişileri tarif eder şekilde özel olarak formüle edilmiştir.” denildi.



Bu iddiaya örnek olarak, “Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için aranan (b) şartı ile adayların çok iyi derecede İngilizce bilmeleri İngilizce eğitim yapan BÜ’nin özel şartı olabilir ancak bunun için adayların mutlaka doktorasını yurtdışında İngilizce dilinde yapmış olmasına dair bir şart aranamaz. İlana sadece doktorasını Avrupa Birliği Hukuku alanında yapan adayların başvurabileceğine dair bir şart yine belli kişi veya kişileri niteler durumdadır. Milletlerarası Hukuk için adayın çalışmalarının hangi alanlarda olabileceği ilanda belirlenebilir ancak doktora alanının bu şekilde kısıtlanması dikkat çekicidir.” görüşü kaydedildi.



CHP'li Özdemir, kamuoyunun bilgilendirilmesi için Milli Eğitim Bakanı’na şu soruları yöneltti:



"BÜ Milletlerarası Hukuk, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuku Anabilim Dallarında açılan üç adet Dr. Öğretim Üyesi kadro ilanında, adayların mutlaka “doktoralarını yurtdışında İngilizce dilinde yapmış olmalarına” dair bir şartın konulmasının gerekçesi nedir?



BÜ Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı için verilen Dr. Öğretim Üyesi ilanında doktora alanının “Avrupa Birliği Hukuku” ile kısıtlanmasının gerekçesi nedir? Son beş yıl içinde Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı için verilen Dr. Öğretim Üyesi ilanlarında, doktoranın yapıldığı alan için bu şekilde bir kısıtlamaya gidilmiş midir? Gidildi ise bunun örnekleri nedir?



İlgili ilanda Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalında Doçent kadrosu için yurt dışından İngilizce doktora programından derece şartı yer almamaktadır. Dr. Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adaylardan bu şart aranırken sadece Doçent kadrosu için istenmemiş olması belli bir kişinin bu kadroya başvurusunu mümkün kılmak için yapıldığı iddiası doğru mudur?



Söz konu ilanda “milletlerarası özel hukuk alanına dahil tüm konularda ders verme tecrübesine sahip olmak” şeklinde ifade edilen şartın “tüm konularda” ders vermiş olan aday sayısını sınırlı kılacağından, sadece bu şartı karşılayan belli bir kişinin başvurusunun kabul edebilmesi amacıyla ilana eklendiği iddia edilmektedir. Kamuoyunda yer alan bu iddialara göre, bu doçentlik kadrosu ilanının kişiye özel olduğu, ilandaki tüm şartların sadece bu özel kişi tarafından sağlandığı ve akademik özgeçmişi ile birebir uymasının kişiye özel ilana çıkıldığı iddiaları sonrasında YÖK tarafından bir soruşturma açılmış mıdır?



Bu özel kişi kimdir?



Ticaret Hukuku Anabilim Dalı için belirlenen tüm şartların, BÜ Hukuk Fakültesi’nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/b maddesi ile geçici olarak görevlendirilmiş olan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Muzaffer Eroğlu’nun akademik çalışmaları ve özgeçmişi ile örtüştüğü iddiaları doğru mudur? Söz konusu kadro ilanı sadece bir kişi için mi açılmıştır?



Söz konusu ilan hangi rektör zamanında verilmiştir?



Kadro ilanına kaç kişi başvurmuş ve nasıl bir değerlendirmeden geçmişlerdir? Adayları değerlendirmek için kurulan jüriler nasıl belirlenmiştir? Jüri, kabul edildiği söylenen öğretim üyeleri hakkında nasıl bir rapor sunmuştur? Raporlar kime, ne zaman iletilmiştir?



Yeni kurulan bir fakültenin, eğitim öğretim esasları belirlenmeden, buna göre atama yükseltme kriterleri belirlenmeden bu şekilde öğretim elemanı alımına gidilmesi kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun mudur? Eğer uygunsa, Kanun gereği bu konuda görevli olan Senato organından artık bu yönde kararlar almaya gerek yok mudur? Eğer Senato kararı gerekli ise ve YÖK tarafından onaylanan BÜ atama ve yükseltme şartları halen uygulamada ise, mevcut ilan hangi mevzuata göre, nasıl yayınlanabilmiştir?"