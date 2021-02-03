Boğaziçi Üniversitesi hakkında Clubhouse'ta yayın yapan 3 moderatör, evlerinden alınarak ifade vermeye götürüldü

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar hakkında Clubhouse uygulamasında yayın yapan moderatörler ifade vermek üzere evlerinden alındı. Siber suçlar ekiplerince evlerine baskın yapılan 3 kişiden ikisi serbest bırakıldı. Ayrıca bir kişi de Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Dün Kadıköy'deki eylemlerde birçok öğrencinin gözaltına alınması tepki çekmişti. Bugün de Clubhouse uygulamasında yayın açan moderatörlerin ifade vermek üzere evlerinden alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan öğrenciler, şunları söyledi:

"Dün clubhouse uygulamasında anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü kullanan arkadaşlarımız bugün siber suçlar tarafından ifade vermek üzere evlerinden alındılar. Özgür düşünce ve özgür söz üretiminin ifadesi alınamaz."

"Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazdıkları için suçlanıyorlar

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren öğrencilerin avukatı Ali Gül, bir müvekkilinin "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazdığı için suçlandığını dile getirdi.

Gül'ün yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu sabah clubhouseda boğaziçi ile ilgili yayın yapan 4 arkadaşımızı daha almışlar. Şimdi vatan emniyete geldim, alınan arkadaşlardan Ömer'in ifadesine giriyorum. Ömer "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazdığı için halkı galeyana getirmekle(216/1) suçlanıyor. Ne diyim bilmiyorum.

Suçlamayı okuyunca kahkaha attık karşılıklı. Gülmekten başka bir tepkiyi de hak etmiyor şu suçlama. Arkadaşlarımızı serbest bırakın diyerek halkı tahrik etmek....

Suça konu diğer tivitler: - Boğaziçi Dayanışması'nın okulun önüne insanları davet ettiği tiviti rtlemek -Öğrencilerin otobüs durağından alındığına ilişkin tiviti rt etmek Savcılık özellikle Kadıköy'deki "illegal" eyleme yapılan çağrılara bu suçlamayı yapmaya niyetleniyor."

Hedef mi gösterildiler?

Yeni Şafak'ın 3 Şubat 2021 tarihli nüshasında, Clubhouse'ta yayın yapanların "provokatör" oldukları ve öğrencilerin sokakta çatışmaya çağrıldığı iddia edildi.

Atilla Taş, Fatih Portakal ve Ufuk Tarhan gibi isimlerin, hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve öğrencileri bu şekilde eylemlere davet ettikleri iddiasında bulunuldu.