Boğaziçi Üniversitesi grafitiye önce izin verdi; sonra üstünü boyadı!

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden izin alınarak yapılan ve Kuzey Kampüs 2. öğrenci yurdunun duvarına çizilen grafiti çalışması, üniversite yönetimi tarafından boyatıldı. Grafitide bir cam şişe içerisinde elinde taş bulunan ve bu taşı şişeye atmak üzere hareket eden bir insan figürü bulunuyor. Güzel Sanatlar Öğrenci Kulübünün, 5 İranlı sokak sanatçısıyla birlikte yürüttüğü projede çizilen diğer grafitilerin hala duvarlarda durduğu belirtildi.

Evrensel’den Zülal Koçer’in haberine göre Güzel Sanatlar Öğrenci Kulübüne üye bir öğrenci, “Projede başka grafitiler de vardı, ancak sadece bir tanesi kapatılmış, bu grafitide cam şişe içerisinde, elinde taş olan ve taşı şişeye atmak üzere olan bir figür var. Biz bu çalışmayı yapmadan önce projeyi üniversiteye sunduk ve proje onaylandı. Bu çalışma daha önce aynı sanatçı tarafından İran ve Norveç’te de yapılmış. Üniversite yönetimine kapatılma gerekçesini sorduğumuzda, ‘Birilerinin rahatsız olduğunu ve tepkiler üzerine’ bu kararı almaya mecbur kaldıklarını söylüyorlar. Biz bunun bir ön tedbir olduğunu düşünüyoruz, yandaş medyanın üniversiteye dair yaptığı kimi haberler var, örneğin ‘Terör Boğaziçi’nde’ başlıklı bir haber var, üniversite yönetiminin daha sonra bu tarz haberlerin hedefi olmamak için bu tedbiri aldığını düşünüyoruz” dedi.

"Tahammülsüzlük dünyanın her yerinde"

Kapatılan grafitiyi yapan Madstencil takma adlı İranlı sokak sanatçısı ise karar üzerine sosyal medyada yaptığı açıklamada; “Bir kez daha bu gerçekle yüz yüze geldik. Bir kez daha tahammülsüzlüğün dünyanın neresinde olursa olsun aynı olduğunu düşündük. Tahammülsüzlükle dünyanın her yerinde karşılaşabilirsiniz benim vatanım Tebriz’de ya da İstanbul’un en iyi üniversitelerinin birinde. Ama bu durum diğer taraftan da bana tahammülsüzlüğün bir cam gibi kırılgan olduğunu gösterdi. Geçen hafta yaptığım çalışma sosyal değerler gerekçesiyle kapatıldı’ diyerek eserine uygulanan sansüre tepkisini dile getirdi.

Kulüp ise grafitinin bulunduğu 2. öğrenci yurdunun duvarında sokak sanatçılarını anlatan İranlı bir yönetmene ait ve yönetmenin 5 yıl ceza almasına neden olmuş bir filmin sinevizyon gösterimini yaptı. Güzel sanatlar fakültesinde de kapatılan grafitinin minyatürü çizildi.

Öte yandan üniversite sekreterliğini arayan Evrensel, kimseye ulaşamadığını belirtti.