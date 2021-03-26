Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 24 öğrenci serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlerinde dün gözaltına alınan 24 öğrenci çıkarıldıkları hakimlikçe adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün hakkında soruşturma açılan bir kadın öğrenciye destek vermek için bir araya gelen öğrencilerden bazıları gözaltına alınmıştı. Güney kampüste toplanarak yürümeye başlayan ve kuzey kampüse gitmek isteyen öğrencilerin LGBTİ bayrakları taşımasına polis izin vermemişti.

Yaşanan tartışmanın ardından 4 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu öğrencilerin bırakılmasını isteyerek Kuzey Kampüs önünde toplanan öğrencilere ise polisin müdahale edeceği anonsu yapılmış, toplam gözaltı sayısının daha sonra 24'e yükselmişti.

24 kişi emniyet işlemlerinin ardından, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan 24 öğrenciden "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2'si ev hapsi, 22 'si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Hakimliğe çıkarılan 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltılara karşı eylemde onlarca gözaltı

Bugün gözaltına alınan öğrenciler için Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etmiş, en az 35 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

TIKLAYIN - Boğaziçili öğrenciler için yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: En az 35 öğrenci gözaltına alındı