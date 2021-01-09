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Boğaziçi Üniversitesi eylemleri evlerde devam etti: Hisarüstü'nde tencere tava çalındı

09 Ocak 2021 21:39

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'ya yönelik tepki eylemleri sürüyor. İstanbul'da çok sayıda kişi, evlerinde ışıkları yakıp söndürdü, tencere ve tavalara vurarak rektörlük seçimi yapılmasını istediler.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanan rektör Melih Bulu'yu protesto etmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden akşam 21.00'a çağrı yapılan 'evden eyleme' vatandaşlar da katıldı. 

Hisarüstü'nde evlerindeki ışıkları yakıp söndüren vatandaşlar tencere, tava ve ıslıklarla tepkilerini göstererek, sosyal medyadan 'rektörlük seçiminin yapılması' konusunda çağrı yaptılar. 

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