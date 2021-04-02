Boğaziçi Üniversitesi eyleminde tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tahliyesine karar verildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu protestolarında tutuklanan öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan öğrenciler Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer'in haberine göre, 2 Şubat'ta İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Kadıköy'de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi eylemiyle ilgili dava, bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Keyfi ve siyasi şekilde tutuklandım"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu öğrenci Anıl Akyüz, "Öğrenciler tarafından sosyal medya bir miting çağrısı yapıldı. Ben de mitinge katılmak istedim. Ortada herhangi bir yürüyüş yokken kolluk tarafından önümüz kesildi. İhtar olmadan polis bize saldırdı. Polis kafamı kaldırıma vurarak beni gözaltına aldı. Hiçbir suç unsuru yoktu elimde, üzerimde. İki aydır tutukluyum. Keyfi ve siyasi şekilde tutuklandım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.