Boğaziçi Üniversitesi çevresinde otobüs durağında bekleyen öğrenciler gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi civarında İETT otobüsündeki ve otobüs durağındaki öğrencilere polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı. Otobüsten indirilen en az 2 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi otobüs durağında bekleyen öğrencilere ve otobüste yolculuk eden öğrencilere kimlik kontrolü yapıldı. Beşiktaş'a gitmek isteyen öğrencilerden az az 2'si gözaltına alındı.

Öte yandan Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmeye çalışan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polis ekiplerince vapura alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak amacıyla bugün saat 18.00'de Kadıköy'de gösteri düzenleneceğine dair sosyal medya paylaşımlarının ardından Kadıköy Kaymakamlığı, gösteri ve yürüyüşlerin salgın nedeniyle 7 gün yasaklandığını açıkladı.

İstanbul ve diğer illerden birçok üniversitelerin Twitter'daki öğrenci dayanışma hesaplarından, gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması ve Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun istifa etmesi talebiyle eylemlere katılım çağrıları paylaşılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bugün Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve toplamda 106 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi içinde kalan öğrenciler, rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolarına devam etmişti. Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylendi. Polis müdahalesinde 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı.