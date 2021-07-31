Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, destekledikleri rektör adaylarını seçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasının ardından üniversite bileşenlerinin yeni rektör seçilmesi için başlattığı seçim sürecinin sonuçları açıklandı. Çalışanlar, öğrenciler ve mezunların yüzde 50'sinden fazlasını desteklediği 3 isim öne çıkarken, Bulu'nun yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu ve Naci İnci'ye karşı oy verildi.

Çalışanlar, öğrenciler ve mezunların YÖK'e yapılacak başvuru sürecinde destekledikleri adaylar belli oldu. Oy kullanan öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasının onayladığı isimler şöyle oldu: