Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, destekledikleri rektör adaylarını seçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasının ardından üniversite bileşenlerinin yeni rektör seçilmesi için başlattığı seçim sürecinin sonuçları açıklandı. Çalışanlar, öğrenciler ve mezunların yüzde 50'sinden fazlasını desteklediği 3 isim öne çıkarken, Bulu'nun yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu ve Naci İnci'ye karşı oy verildi.
Çalışanlar, öğrenciler ve mezunların YÖK'e yapılacak başvuru sürecinde destekledikleri adaylar belli oldu. Oy kullanan öğrencilerin yüzde 50'sinden fazlasının onayladığı isimler şöyle oldu:
- A.C. Cem Say
- Ayşe Mumcu
- Fikret Adaman
- Mehmet Burçin Ünlü
- Mine Eder
- Ünal Zenginobuz
- Veysi Erkcan Özcan
Oy kullanan çalışanların yüzde 50'sinden fazlasının onayladığı isimler şöyle oldu:
- A.C. Cem Say
- Mehmet Burçin Ünlü
- Mine Eder
Oy kullanan mezunların yüzde 50'sinden fazlasının onayladığı isimler şöyle oldu:
- A.C. Cem Say
- Ayşe Mumcu
- Fikret Adaman
- Mehmet Burçin Ünlü
- Mine Eder
- Ünal Zenginobuz
- Veysi Erkcan Özcan
Boğaziçi Seçiyor Komisyonu, üç bileşenin de ortak desteklediği adayları şöyle duyurdu:
- A.C. Cem Say
- Mehmet Burçin Ünlü
- Mine Eder
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