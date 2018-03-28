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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin yargılanmasına başlandı

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında "Terör örgütü propagandası" suçundan dava açılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Özlem Beyarslan ve doktora öğrencisi Nevim Bo

28 Mart 2018 17:21

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL\'da, \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle haklarında \"Terör örgütü propagandası\" suçundan dava açılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Özlem Beyarslan ve doktora öğrencisi Nevim Borçin\'in yargılanmasına başlandı. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, Beyarslan yurtdışında bulunduğu için katılmadı. Beyarslan\'ın avukatı Veysel Ok, müvekkilinin mazeret dilekçesini sunarak bir sonraki celse hazır edeceklerini belirtti. Mahkeme heyeti de sanığın bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı 19 Haziran\'a bıraktı. 

DERHAL BERAAT TALEBİNE RET
Daha sonra ise Felsefe bölümü doktora öğrencisi Nevim Borçin hakim karşısına çıktı. Borçin iddianame kendisine tebliğ edilmediği için savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Borçin\'in avukatı İnayet Aksu ise \"Ceza yargılamaları siyasi cereyanlardan etkilenmektedir\" diyerek derhal beraat talebinde bulundu. Avukat Aksu ayrıca bu davanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden akademisyenlerin davası ile birleştirilmesini de talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Nevim Borçin\'e iddianame tebliğ edildikten sonra savunmasının alınmasına karar verdi. Derhal beraat talebini reddeden heyet, davaların birleştirilmesi talebini savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 19 Haziran\'a bırakıldı. 

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