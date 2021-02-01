Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden tepki: 37 yıldır öğrencisi, hocası olduğum okulda böyle bir şeye ilk kez tanık oluyorum

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Doç. Dr. Zeynep Uysal, "Bugün Boğaziçi'nin ve üniversite tarihinin kara günü" derken, "Yüzlerce öğrenci polislerce kampüsten sürüklenerek dışarı atıldı. Bir aydır süren direnişe rağmen iki öğretim üyesinin rektör yardımcılığı/danışmanlığına atandığı haberi geldi. Yazık Boğaziçi'ne, yazık Türkiye'ye..." ifadesiyle yaşananlara tepki gösterdi.

Akademisyenlerden Prof. Dr. Murat Gülsoy da, "37 yıldır öğrencisi, hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir şeye ilk kez tanık oluyorum. Çok çok üzgünüm" ifadesini kullanırken "Üniversitemiz ülkemizin bilimine, kültürüne büyük katkılarda bulunmuş bir kurumdur. Asla bu muameleyi hak etmemektedir. Her zaman başımız dik, liyakatımız tamdır" diye yazdı.

Akademisyenlerden Tuna Kuyucu ise, rektör yardımcılığı ve rektör danışmanlığı görevlerini kabul eden öğretim üyelerine tepki gösterirken, "Rektör yardımcılığı ve danışmanlığı görevlerini kabul eden hocalar hayatlarının sonuna kadar kara bir leke ile yaşayacaklar" dedi.