Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yağmur altında nöbete devam etti

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Melih Bulu’ya yönelik protestolarını sürdürdü. Boğaziçili akademisyenler, dün şiddetli yağmura karşın 93. kez rektörlük binasına sırt döndü.

Birgün'de yer alan habere göre, akademisyenler, yaptıkları açıklamada Melih Bulu’nun “arkadaşı” olan Volkan Gazioğlu’nu danışmanı olarak atamasına tepki gösterdi. “Rektör danışmanlarının, üniversite personeli olması gerekir” diyen akademisyenler, Gazioğlu’nun, Güney Kampüs’te nöbet tutan akademisyenleri sosyal medyada hedef gösterdiğini de hatırlattı.

Nöbetlerinde 20 haftayı geride bırakan akademisyenler, bir kez daha atanmışlar Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ile Selami Kuran’ın istifasını istedi. Akademisyenler yaptıkları açıklamada, “Kamu üniversitesi olan kurumumuza siyasi saiklerle ve sorumsuzca zarar verenlerin, yasalar önünde hesap vermesini sağlayacağız. Açtığımız davaların takipçisiyiz. Komisyonlarımız işliyor, dayanışmamız büyüyor. Biz bir yere gitmiyoruz, mücadelemiz ayakta” dedi.

Öğrencilere sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle ceza

Öte yandan dün birçok Boğaziçili öğrenci ifadeye çağrıldı. Ayrıca İzmir’de Boğaziçililere destek eylemine katılan öğrencilere pandemi gerekçe gösterilerek para cezası kesildi.