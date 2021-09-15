Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 255. kez rektörlük binasının önünde eylem yaptılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan direniş, Bulu'nun görevden alınıp yerine Naci İnci'nin atanmasından sonra da devam ediyor. Direnişin 255'inci gününde Boğaziçililer yine bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Direnişin 37'inci haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 15 Eylül 2021, Çarşamba. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 37. haftası. Bugün direnişin 255. günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde rektör olarak atanmasının yirmi altıncı, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının altmışıncı günü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 170. kez rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz”, "Feyzi Erçin Yalnız Değildir", "Cemre Baytok İşine Geri Dönsün" yazan dövizler ve üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler."