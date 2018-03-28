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 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİ AKADEMİSYENLERE DURUŞMA ÖNCESİ DESTEK AÇIKLAMASI

  Haber-Kamera:  Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)  Barış için Akademisyenler'in bildirisini imzalayan Boğaziçi Üniversitesi mensubu iki öğretim görevlisinin yargılandığı dava öncesinde öğretim görevlileri, öğrenciler ve KESK üyeleri basın açıklama

28 Mart 2018 14:50

 
Haber-Kamera:  Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) 
Barış için Akademisyenler\'in bildirisini imzalayan Boğaziçi Üniversitesi mensubu iki öğretim görevlisinin yargılandığı dava öncesinde öğretim görevlileri, öğrenciler ve KESK üyeleri basın açıklaması yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan açıklamasında, \"İfade özgürlüğü anayasal haktır, barış talep etmek suç değildir, olamaz. Eğitim hakkı anayasal güvence altındadır, ihlal edilemez. Tutuklu olan hocalarımız Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin ve gözaltında olan 11 öğrencimiz derhal serbest  bırakılmalıdır\" dedi.
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrencileri ile KESK üyesi bir grup, \"Yaşamı ve Barışı savunan Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin derhal serbest bırakılsın\" ve \"Barış hakkımızdır. Barış talebi suç değildir, yargılanamaz\" yazılı pankartlar açtı.

\"DERHAL SERBEST BIRAKILSINLAR\"
Grup adına ilk konuşması Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Candan yaptı. Candan, \"Meslektaşlarımız Prof. Onur Hamzaoğlu\'nun 47 ve Serdar Başçetin\'in 43 gündür tutuklu olduğu bu günde Barış icin Akademisyenler olarak barışı, ifade özgürlüğünü ve akademiyi savunmak icin bir kez daha buradayız. 22-26 Mart arasında Boğaziçi Üniversitesi\'nden 11 öğrenci gözaltına alındı. 22 Mart\'ta yine Boğaziçi\'nde gözaltına alınan ve sonra bırakılan 7 öğrenci ise gözaltında darp edildi ve tacize uğradı. 5 Aralık 2017den beri Barış için Akademisyenler adaletin kapısını aşındırmakta. Açılan 262 davada, 173 meslektaşımızın birinci celse,  24 meslektaşımızın ikinci celse duruşmaları görüldü. Üç duruşmada karar çıktı\" dedi. Bugün Boğaziçi Üniversitesi\'nden iki akademisyenin 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek olan ilk celse duruşmalarını takip edeceklerini söyleyen Candan, \"İfade özgürlüğü anayasal haktır, barış talep etmek suç değildir, olamaz. Eğitim hakkı anayasal güvence altındadır, ihlal edilemez. Tutuklu olan hocalarımız Onur Hamzaoğlu ve Serdar Başçetin ve gözaltında olan 11 öğrencimiz derhal serbest  bırakılmalıdır\" diye konuştu.

\"ÖZEL BİR PROJE UYGULANIYOR\"
Daha sonra konuşma yapan KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Eğitim-Sen 4. Nolu Şube Başkanı İzzet İldeş ise \"Belli bir süreden beri Boğaziçi Üniveritesinde özel bir proje uygulanıyor. Özel bir ilgi gösteriliyor. Gerek öğrencilerin gözaltına alınması, öğrencilerin hedef gösterilmesi, akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili bir furya hala devam etmekte. Hem barış imzacılarının, hem de öğrencilerin hak ve hukuklarına sahip çıkmak için buradayız\" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi\'nin Türkiye\'nin en köklü kurumlarından birisi olduğunu da ifade eden İldeş, \"Boğaziçi Üniversitesi\'ne girenler yüzde birlik dilimlerle giriyorlar. Ve bu noktada nerede ve nasıl düşünmesi gerektiğini çok iyi bilen öğrenciler. Barışın savunulması belki tarihte hiçbir zaman suç unsuru olarak bu şekilde tanımlanıp bir ironi haline getirilmemiştir. Ama memleketimizde ne yazık ki böyle\" şeklinde konuştu. Grup açıklamanın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Nevim Borçin ve Özlem Beyarslan\'ın duruşmalarını izlemek üzere adliyeye girdi. 

Görüntü Dökümü
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-Can Candan açıklama
-İzzet İldeş açıklama
-Genel ve detaylar 
 

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