Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü (SBK) ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü'nün düzenlediği (BUTİK), Boğaziçi Siyaset Tartışmaları serisi başlıyor. Serinin ilk etkinliği 'Türkiye'de ve Dünyada Sosyalizmin Yolu' başlıklı panel olacak.

Türkiye'de ve dünyadaki sosyalist hareketlerin ele alınacağı panel, 14 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Etkinliğin çağrı metni şu şekilde:

"Slavoj Žižek, Hatırlamak, Tekrarlamak ve Kafa Yormak metninde bugün devrimci söylemlerin ve hareketlerin mevcut durumu karşısında yapılması gerekenin ne olduğunu tartışırken Lenin’in 1922’de yazdığı Yüksek Bir Dağa Tırmanış Üzerine başlıklı yazısında betimlediği dağcı imgesine başvurur. Bu metinde Lenin, zirveye ulaşabilmesi için izlediği yolu terk ederek geri dönmesi ve yeni bir yol bulması gereken bir dağcıyı tarifler ve söz konusu dağcının hareketini ‘baştan başlama gücüyle esnekliğini koruyan komünistler’in tutumuna benzetir.



Peki, bugün (kimilerince bir kriz olarak adlandırılan) mevcut durumlarının ötesine geçebilmek için devrimci hareketlerin takip edebileceği yollar neler olabilir? Geçen sene, Devlet ve Rejim Sempozyumu’nda Türkiye’de devletin ve rejimin karakterini tartışmaya açmıştık. Bu sene ise Türkiye’de ve Dünyada Sosyalizmin Yolu üst başlığıyla gerçekleştireceğimiz sempozyumda, Türkiye’de ve dünyada mevcut durumu ters yüz etme iddiasını sahiplenen öznelerin geçmişten bugüne ideolojik eğilimlerini, politik tutumlarını, söz konusu eğilimler arasındaki ideo-politik ayrım noktalarını ve bu öznelerin takip ettikleri yolları tartışacağız.



Sosyalist Kuruculuk Tartışmaları: Çin, Venezuela, Küba oturumunda söz konusu üç deneyimi kat eden belirleyici politik tercihlerin, dönemeçlerin, adımların karakterini ve sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye Solunun Politik Gerilimleri oturumunda ise, Türkiye sosyalist hareketinden beş bileşene, Türkiye’de gerçekleşmesini öngördükleri devrimin karakterine, devrimin ve ayaklanmaların toplumsal öncü ve öznelerine ve ayaklanmadan kuruculuğa geçişi mümkün kılacak politik aygıtlara ilişkin değerlendirmelerini soracağız.



İlerleyen aylarda sosyalist strateji tartışmaları ile sürdüreceğimiz Boğaziçi Siyaset Tartışmaları dizimizin bu seneki ilk etkinliği Türkiye’de ve Dünyada Sosyalizmin Yolu, 14 Mart Cumartesi günü 11:00’de başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da süregelen tartışmalara katkı sunmasını umduğumuz etkinliğimize hepinizi bekliyoruz."