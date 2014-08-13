Boğaziçi, Robert ve TED'li öğrencilerden Khan Academy Türkçe'ye çeviri desteği

TEVİTÖL, Koç Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, TED Koleji ve Robert Kolej gibi okullardan öğrenciler, çevirileri ile Khan Academy Türkçe’ye destek oluyorlar. Sosyal Sorumluluk projesi olan Khan Academy Türkçe’ye gönüllü destek vermek isteyenler için duyuru yapıldı.

Khan Academy Türkçe'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

Türkçe Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için “Herkese, Her Yerde, Dünya Standartlarında, ve Bedelsiz Eğitim” hedefi ile yolan çıkan Khan Academy Türkçe’nin çevirmenleri, eğitimdeki eşitsizliği tersine çeviriyor.

Dünyadaki eğitim reformunun öncülerinden olan online eğitim platformu Khan Academy, matematikten finansa, fen bilimlerinden uzay bilimlerine kadar sayısız içeriğe internet üzerinden ulaşılabildiğiniz bir site. Khan Academy’nin Türkçeleştirilmesi için bir STFA vakfı olan Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı tarafından yürütülen çalışmalara ise birçok öğrenci, öğretmen, sanatçı ve işadamı destek veriyor. Ancak Khan Academy’e destek veren öyle bir grup var ki onlar, adeta eğitimdeki eşitsizliği tersine çeviriyorlar.

İzlediğiniz her içerikte onların emeği var

Khan Academy Türkçe ’de çocuğunuzun izlediği her içerik onların çevirileri ile var oluyor. Onlar Khan Academy tarafından hazırlanan dersleri İngilizce’den Türkçe’ye çeviren gönüllüler. Peki kim bu çevirmenler? Kaç yaşındalar, hangi meslek grubundalar ya da Khan Academy’e destek vermeye nasıl karar vermişler?

Khan Academy Türkçe’nin gönüllü çevirmenleri arasında, her yaş ve meslek grubundan insan var. Çoğunluğunu öğrenci ve öğretmenlerin oluşturduğu çevirmenlerin içinde üst düzey yöneticilik

yapıp emekli olmuş gönüllüler bile bulunuyor.Çevirileri ile Khan Academy’nin Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme hedefine katkıda bulunan öğrencilerin birçoğu, öğretmenleri aracılığı ile projeye dahil olmuş. Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri sayesinde Khan Academy ile tanışmış çevirmenler olduğu gibi arkadaş önerisi ile kişisel idealleri doğrultusunda çeviri yapmaya başlayan çok sayıda çevirmen de var.

İngilizce bilmek yeterli değil

Peki Khan Academy Türkçe’de çeviri yapabilmek için İngilizce bilmek yeterli mi?

Çevirmenler, sadece İngilizce bilmenin yeterli olmadığını özellikle vurguluyorlar. Üstelik bazen konuya bağlı olarak, konu hakkında teknik bilgiye, terminolojiye hakim olmanın da gerekebileceğini belirtiyor. Bu yüzden sadece kendi profesyonel eğitim alanlarında ya da ilgi duydukları konularda çeviriler yaparken, yaptıkları çeviriler sayesinde hem bilgilerini pekiştiriyor hem de bir yandan da yeni bilgiler öğreniyorlar. Sanat ve tarih alanlarındaki videolar ise, öğrenmekten en çok zevk aldıkları bölümü oluşturuyor.

Günde Ortalama 3-5 saat

Çeviriler için ortalama günde 3-5 saat kadar vakit ayırdıklarını söyleyen çevirmenler, önemli olanın harcadıkları süre olmadığını vurguluyorlar. Amaçları yaptıkları çevirilerle daha çok çocuğa ulaşmak ve dünya standartlarında ve ücretsiz bir eğitim kaynağını Türkçe olarak var edebilmek. Kimi yaptığı her çeviriyi bir fidan gibi görürken, kimi de eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Siz de gönüllü olabilirsiniz

Khan Academy Türkçe’ye gönüllü çevirmen olmak ve eğitimde fırsat eşitliğine bir katkı da siz yapmak isterseniz, info@khanacademy.org.tr ‘ye mail atarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrası, uzmanlık alanlarına göre gönderilecek bir deneme çevirisi ile uygun görülen adaylar çevirmen olarak ekibe katılabiliyor. Bugüne kadar 250’den fazla çevirmenin katkılarıyla Türkçeleştirilen 2500’den fazla ders videosu www.khanacademy.org.tr adresinde yayınlanıyor.

Khan Academy Türkçe Hakkında: Amerika’da eğitimde bir devrim olarak nitelendirilen, 2006 yılında Salman Khan tarafından kurulan ve kısa sürede milyonlarca kişinin ücretsiz eğitim aldığı bir platforma dönüşen Khan Academy bugüne kadar verdiği yarım milyara yakın ders ile dünyanın en büyük sınıfı olarak biliniyor. Khan Academy’nin ilk uluslararası iştiraki olarak faaliyete geçen Khan Academy Türkçe, ‘Herkese, her yerde, kendi hızında, dünya standartlarında ve bedelsiz eğitim’ olanağını sunuyor. Şu ana kadar Türkçeleştirilen 2500’den fazla ders videosu ve binlerce alıştırma ve problem www.khanacademy.org.tr adresinde yayınlanıyor. Khan Academy’nin dersleri matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, iktisadi bilimler, tıp, astronomi, bilgisayar bilimi gibi geniş bir alanı kapsıyor; 1+1’den diferansiyel denklemlere, organik kimyadan sanat tarihine 7’den 70’e hitap eden bir yelpaze sunuyor. TEVİTÖL, Koç Lisesi, TED İstanbul Koleji, Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi gibi okullardan gönüllü öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, iş hayatından konularının uzmanı profesyoneller ve seslendirme sanatçıları projeye destek veriyorlar. Ayrıca, Khan Academy Türkçe dersleri seçmeli altyazılar ile sunuluyor ve böylece işitme engelli kullanıcılar için de bir kaynak oluşturması amaçlanıyor.