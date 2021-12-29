Boğaziçi Rektörlüğü, derslerine son verilen Can Candan'a 5 ay sonra yazı gönderdi: Soruşturmanın nedeni Erkan Baş paylaşımıymış!

Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı. İnci vekaleten atandığı dönemde, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son vermiş, Candan ayrıca kampüse de alınmamıştı.

5 ay sonra yazı gönderildi

Görevden alınmasından tam 5 ay sonra Boğaziçi Rektörlüğü, Candan'a bir yazı gönderdi.

Yazının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Candan, rektörlüğün 29 Aralık'ta kendisini savunmaya çağırdığını duyurdu.

Candan savunma çağrılmasıyla ilgili “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede soruşturma belgeleri dedi” ifadelerini kullandı.

Erkan Baş'ın sözlerini paylaşması olduğunu Candan ayrıca kendisine gönderilen yazıda görevden alınma sebebinin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı'ın sözlerini paylaşması olduğunu aktardı