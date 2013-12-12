Boğaziçi Patrik Bartholomeos'un 'Ekümenik' sıfatını tanıdı

Boğaziçi Üniversitesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a fahri doktora unvanı verecek. Türkiye'den bir üniversitenin ilk kez bu unvanı vereceği patrik için 'Ekümenik' sıfatı kullanıldı.

Patrik Bartholomeos, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün önerisi ile ‘Dünyada ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması, endüstriyel kirlilik, temiz içme suyu kaynaklarının geniş kitlelere temini ve küresel iklim değişikliği gibi çeşitli çevre konularında öncülük yaptığı girişimler, geniş kitlelere yönelik olarak düzenlediği faaliyetler ile küresel ölçekte etkili olan farklılık yaratan mesajları nedeniyle’ fahri doktoraya layık görüldü. Patrikhane yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türkiye’deki bir üniversitenin patriğe fahri doktora verdiğini kaydetti. Yetkililer, 20 farklı ülkedeki birçok önemli üniversiteden fahri doktora unvanı alan patriğin Amazon bölgesinden Ege’ye, Kuzey Kutbu’ndan Adriyatik’e kadar uzanan çevre alanındaki çalışmalarının altını çizdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. yıl kutlamaları kapsamında 19 Aralık’ta düzenlenecek törende Patrik Bartholomeos’a fahri doktora unvanı takdim edilecek. Törenin üniversite tarafından basılıp dağıtılan davetiyesinde Bartholomeos için ‘Ekümenik Patrik’ unvanı kullanılması dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun imzasını taşıyan davetiyede “Ekümenik Patrik Bartholomeos I için düzenlenen fahri doktora unvanı takdim törenine katılımızı saygılarımla rica ederim” ifadesi kullanıldı.

Türkiye tanımıyor

Ancak Türkiye, resmi devlet politikası ile Lozan Barış Anlaşması’nı işaret ederek patriğin 6. yüzyıldan gelen ‘Ekümenik’ sıfatını tanımıyor. Nedeni ise bu unvanın patrikhaneyi bir azınlık kilisesi olmaktan çıkarıp evrenselleştirmesi.



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