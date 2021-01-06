Boğaziçi operasyonlarında evi basılan muhtar Kütük: Evime insani koşullarda bir giriş olmadı; eşimi yere yatırdılar

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyonlarda evi basılan Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük, "Evime insani koşullarda bir giriş yapılmadı. Eşimi yere yatırdılar. Muhtar olduğumu anlayınca tavır değişti" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilere yönelik polis operasyonlarında evi basılan Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programına konuk oldu.

"Aranan kişinin benimle alakası yok"

Sultan Aksu Kütük, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Polis evimize geldiğinde ne için geldiklerini ve kimi aradıklarını bilmiyorduk. Bize söylenen ismi de tanımıyorduk. Öğleden sonra, aranan kişinin Boğaziçi Üniversitesi protesto eylemlerine katılan bir kişi olduğunu fark ettik. Bize kişiyle ilgili bilgi verilmedi, sadece örgüt üyesi olduğu söylendi.

Polisler ilk anda insani koşullarda bir girip yapmadı, yani kapımın zili çalınarak bir giriş yapmadı. Bağırarak kapıyı açmamızı söylediler ve biz kapıyı açtık. Aslında sonrası bilinen süreç. Eşim yere yatırıldı. Küçük bir kızım var, ben onunla birlikte bir kenarda tutuldum. Polis ekiplerinin eve geldikten 10 dakika sonra, mahalle muhtarı olduğumu söyledikten sonra tavrı ve davranışı değişti.

Ellerinde benim evimin adresi vardı ama aranan kişinin benim evimle bir ilgisi yok. Aranan kişi ne benim evimde ikamet etmiş ne de ben onu tanıyorum. Gözaltına alındığım yazılmış birçok yerde ama gözaltına alınmadım. Olayla ilgili kişinin burada yaşamadığına dair de tutanak tutup benden de özür dileyerek evden ayrıldılar."