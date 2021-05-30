Boğaziçi'nde öğrencilere destek veren akademisyen Feyzi Erçin'in derslerine son verildi

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi. Söz konusu kararı Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin verildiği belirtildi. Öğrenciler ve akademisyenler hiçbir gerekçe olmadan gerçekleştirilen eylemi Twitter’da #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketleriyle protesto ederek Erçin’e destek verdi.

Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün “Film Çalışmaları Programı” kapsamında, 2013 yılından beri yarı zamanlı olarak FA kodlu Film dersleri vermekte olan Feyzi Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi, Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından onaylanmadı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü, yazılı olarak gerekçeyi istediği halde bölüme herhangi bir yazılı belge gönderilmedi. Rektörlüğün EBYS sistemi üzerinden fakülte dekanına gönderdiği ret notunda, gerekçe olarak Erçin’in 2020-2021 1. döneminde verdiği iki dersin not ortalamaları gösteriliyor.

Naci İnci imzalı notta sekiz yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren Feyzi Erçin’in "Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi uygun değildir" denilerek “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmektedir. Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği 3 kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi uygun değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Erçin'e destek tweet'leri atıldı