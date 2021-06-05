Boğaziçi'nde derslerine son verilen Feyzi Erçin, hukuki mücadele başlatıyor: "Bu kadarını da yapamazlar diyorduk" ama yaptılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların 148'inci gününde, 8 yıldır görev yaptığı Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki dersine rektörlük tarafından izin verilmeyen yarı zamanlı öğretim görevlisi Feyzi Erçin, hukuki mücadele başlatacağını belirterek, "Başımıza türlü türlü işler geleceğini tahmin ediyorduk ancak bir yandan da ‘Yok, bu kadarını da yapamazlar' diyorduk. Ama yaptılar" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarının ilk günlerinde gözaltına alınan öğrencilere adliyede destek veren öğretim görevlileri arasında Feyzi Erçin ismi dikkat çekiyordu.

Asıl mesleği avukatlık olan ama 8 yıldır Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde yarı zamanlı müzik, resim ve sinema dersleri veren Feyzi Erçin, o gün adliyede öğrencilerine "Sizi asla yalnız bırakmayacağım" diye söz vermişti. Feyzi Hoca o sözünü 148 gün boyunca tuttu. 148'inci gün gelen 'rektörlük kararı', üniversitede ders veremeyeceğini söylüyordu.

Haftalık yayınlanan Gazeteoksijen'in haberine göre; kararın altında rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin imzası vardı. Gerekçe ise Feyzi Erçin'in bu öğretim yılında verdiği iki dersin not ortalamalarında görülen ‘adaletsizlik'ti. Rektörlüğün iddiasına göre Feyzi Erçin, Boğaziçi Üniversitesi standartlarında ders vermiyordu.

8 yıl boyunca üniversiteyi ve öğrencilerini çok severek ders anlattığını, avukat olduğu için de zor günlerinde yanlarında olduğunu ifade eden Erçin, "Yaptığım bu iki basit şeyden dolayı bu kadar sevildiğimi görünce dünyaya dair umudum arttı. Açıkçası bu kadar destek göreceğimi beklemiyordum. Hepsi iyi ki varlar. Hayatımın sonuna dek ne olursa olsun hiçbir zaman bu okulu ve öğrencilerini bırakmayacağım.

Yaz okulunda vereceğim dersin engellenmesi, güz ve bahar döneminde verdiğim derslerin de iptal edilebileceğini gösteriyor. Hukuki mücadele başlatacağım. Pes edip bir köşeye sinmeyeceğim." diye konuştu.

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