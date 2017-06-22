Boğaziçi metro durağının gökkuşağı renkleri, Onur Haftası'nda soldu!

İstanbul'da M6 hatlı Levent-Boğaziçi Üniversitesi metrosunun 2 senedir gökkuşağı renklerinde olan ışıklandırmasının LGBTİ+'lerin Onur Haftası'nda 'tek renkli' hale dönüştürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, karara tepki göstererek durumu İBB Beyaz Masa'ya şikayet etti.

"Yolcuların isteği üzerine yaptık"

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, olayı sosyal medyada yayınladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'yla iletişime geçti. Kulüp, renkli ışıkladırmanın neden kaldırıldığını sorduğunda ise İBB Beyaz Masa, ışıklandırmanın 'yolcuların talebi üzerine tek renge sabitlendiğini' belirtti.

Kulüp, aldığı cevap üzerine Facebook hesaplarından şu açıklamayı paylaştı: "İBB Beyaz Masa, yolcu sıfatıyla yaptığımız şikayetlerimize verdiği cevaplarda "yolcuların isteği" üzerine böyle bir şey yapıldığını söylemekle yetindi. Ancak bu yolcular kimlerdir buna bir cevap vermedi. İBB'ye soruyoruz, hangi sıfatlara sahip yolcular diğerlerinden üstündür? Metro istasyonlarının eski renkli haline dönmesini talep eden yolculara nasıl "yolcular istedi tek renk oldu" diye cevap verilebilir? Renkli istasyon isteyenler YOLCUNUZ değil midir, yolcularınız arasında nasıl bir hiyerarşi gözetilmektedir? İBB'nin tavrını Onur Haftası'na ve dolayısıyla LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemlerinin ve hedef göstermelerin bir sonucu olarak görüyoruz.