Boğaziçi Köprüsü'nden intihar

T24 - Boğaziçi Köprüsü'nde taksiden inen bir kişi, denize atlayarak intihar etti.



Taksim'den bindiği taksinin şoförüne Kartal'a gitmek istediğini söyleyen Hasan Yıldırım A., Boğaziçi Köprüsü'nde trafik sıkışıklığından faydalanarak araçtan indi. Hasan Yıldırım A, korkulukları aşarak denize atladı.



Ortaköy'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi tarafından fark edilen Hasan Yıldırım A, kurtarma botuna alınarak Beşiktaş İskelesi'ne getirildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hasan Yıldırım A'nın öldüğü anlaşıldı.



Arnavutköy Polis Merkezinde ifadesine başvurulan taksicinin, Hasan Yıldırım A'nın kendisine polise teslim edilmek üzere bir zarf verdikten sonra araçtan inerek köprüden atladığını söylediği öğrenildi. Hasan Yıldırım A'nın cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.







