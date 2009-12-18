Boğaziçi Köprüsü’nden el ele atladılar

T24 - Bu sabah İstanbul boğazından biri kadın iki ceset çıkarıldı. 30 -35 yaşlarında sarışın kadının cesedi ortaköy sahilinden çıkarıldı. Deniz polisi bir erkeğe ait cesedi de karaköy sahilinde buldu. İki kişinin dün sabaha karşı Boğaziçi Köprüsü üzerinde terkedilmiş olarak bulunan otomobilde bulundukları, köprüye geldikten sonra birlikte denize atlayarak yaşamlarına son verdikleri belirlendi. Her iki kişinin de kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor.





Lüks otomobil köprüde bulundu





Sabaha karşı Boğaziçi Köprüsü Ankara istikameti üzerinde 03.30 sıralarında terk halde bulunan bir lüks otomobil polisi harekete geçirdi. İçinde kimsenin bulunmadığı aracı inceleyen polis ekipleri intihardan şüphelenerek durumu deniz polisine bildirdi. 34 VL 423 plakalı Rover marka götürüldüğü polis merkezi önünde olay yeri inceleme ekiplerince detaylı olarak incelenirken deniz polisi de deniz de arama yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta Cemalettin Sakarya'ya ait kimlik bulunduğu öğrenildi.



Biri kadın iki kişinin cesedi bulundu





Polisin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sonucu bir erkeğe ait ceset Karaköy sahilinde, 30- 35 yaşlarında bir kadına ait ceset de Ortaköy sahilinde bulundu. Cesetleri bulunan iki kişinin terkedilmiş olarak bulunan otomobille köprüye geldikleri, burada köprüden atlayarak yaşamlarına son verdikleri ihtimali üzerinde duruluyor.



