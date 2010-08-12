Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti

T24 - Alınan bilgiye göre, taksiyle Boğaziçi Köprüsü'nden geçen bir kişi, durdurduğu araçtan inerek, kendisini köprünün korkuluklarından bıraktı.





Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, intihar olayını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Boğaziçi Köprüsü'nün altına gelen Kıyı Emniyeti görevlileri, denize atlayan kişiyi bota alarak Harem Bot İstasyonu'na götürdü.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.