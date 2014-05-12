Boğaziçi Köprüsü'nde trafik kilitlendi, vatandaşlar yürüyor...

Boğaziçi Köprüsü Anadolu - Avrupa geçişinde trafik durdu. Trafik kazası açıklaması yapılırken, gişelerin önüne bir kişinin "yattığı" iddia edildi.

Trafiğin kilitlenmesinin nedeniyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, metrobüsün Mecidiyeköy D-100 üzerinde oluşan kazadan etkilendiği yönünde bir açıklama geldi.

Köprü üzerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, burada, gişelerin önünde yatan biri nedeniyle trafiğin kilitlendiği iddiası da ortaya atıldı.