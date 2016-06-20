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Yaşam

Boğaziçi köprüsünde kaza; 11 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı

20 Haziran 2016 13:29

Boğaziçi Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde seyir halindeki bir servis minibüsünün, geçiş turnikelerine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, bir servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Anadolu Yakası'na geçişteki gişelere çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğun trafik oluşurken, servis aracının kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Boğaziçi köprüsükaza

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