-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNDE IŞIK ŞÖLENİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 87. yıldönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon verildi. Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe'deki resepsiyonda, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu davetlileri karşıladı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Boğaziçi Köprüsü ile Kız Kulesi arasında düzenlenen ışık, lazer ve havai fişek gösterisi için Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtım bölümüne geçildi. İstanbul Valisi Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 87. şeref yaşını büyük bir sevinçle, coşkuyla kutladıklarını söyledi. Bütün ülkede, Mustafa Kemal Atatürk ile bu ülkeyi emanet ederken canını, kanını her şeyini feda eden şehitleri ve gazileri andıklarını ifade eden Mutlu, ''Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz daha da büyüyor. İlelebet yaşamak üzere güçleniyor. Türk milleti, birlik ve beraberlik içinde, millet iradesini Cumhuriyetin temeli görerek, Cumhuriyetin bir fazilet rejimi olduğunu her zaman bilerek, ona daima yürekten sımsıkı bağlı, Atatürk'ün bu konudaki emanetini muhafaza etme noktasında kararlı ve güçlü. Bu akşam, İstanbul'umuzda, böylesine güzel bir bayram gecesini binlerce İstanbullu ile birlikte kutlayacağız'' diye konuştu. İstanbul Valisi Mutlu, konuşmasında gençlere şöyle seslendi: ''Cumhuriyet, gençliğe emanet. En çok ihtiyacımız olan şeyi Atatürk 'çalışmak' diye öğütlüyor. Gençliğin çok çalışması gerekiyor. Geleceğimizin ışıklı çiçekleri onlar. Bizler de onlar için devlet, millet ve aileler olarak çok iyi şeyler yapmaya, onları iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi bir gençlik en büyük idealimiz. Onlardan da Cumhuriyeti koruma, kollama bu ülkeye sahip çıkma noktasında en çok yapmaları gereken şeyin memleket sevgisiyle daha fazla çalışmak olduğunu düşünüyoruz. Daha fazla çalışalım, birlik ve beraberlik içinde birbirlerini sevsinler, hoşgörü ve saygı içinde birbirlerini koruyarak, kollayarak bu ülkeyi muhafaza etsinler. Kendilerinden sonra gelecek olan nesillere de Türkiye'yi daha büyük ülke olarak teslim etsinler.'' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, şükran ve minnetle andıklarını belirtti. Bugün burada kardeşliği ve dostluğu bir kez daha haykıracaklarını ifade eden Topbaş, kutlamaya katılanlara teşekkür etti. Vali Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, konuşmaların ardından butona basarak, 16 ayrı noktadan yapılacak 48 bin adet havai fişek atışını başlattı. Havai fişeklerin renk kattığı gösteride, Boğaziçi Köprüsü üzerinde 42 ateşleme sistemiyle 800 metre ateş şelalesi oluşturuldu. Yaklaşık yarım saat süren havai fişek gösterisi, izleyenleri büyüledi. Ortaköy ve Beşiktaş sahiline kurulan ses sistemiyle vatandaşlar havai fişek gösterilerini izlerken, ses aktivitelerini de dinledi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki davetliler, gösterinin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Daha sonra Vali Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, dev boyutlu Cumhuriyet pastasını kesti. Resepsiyona, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından davetliler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Öte yandan, kutlamalar kapsamında kent genelindeki cadde ve meydanlara 60 bin Türk bayrağı, 2 bin elektrik direğine Cumhuriyet flaması ve 50 üst geçide de duyurular asıldı.