Boğaziçi Köprüsü'nde bir kişi intihar etmek istedi

T24

Ekşi sözlük yazarı

İntihar anısı

Saat 12.30’da Köprü’ye gelen Celalettin E.’nin Ekşi Sözlük yazarı olduğu ileri sürüldü. Başka bir iddiaya göre de ”Meth” nikini kullanan Celalettin E., bu sabah Ekşi Sözlük’e bir mektup yazarak intihar girişiminde bulunacağını duyurdu. Özel bir üniversitede hukuk okuyan Celalettin E.’nin mektupta anne ve babası ile arkadaşlarına da intiharıyla ilgili çeşitli mesajlar verdiği ileri sürüldü.Köprü’den geçen meraklı sürücülerin intihar girişimini izlemek istemesi yüzünden de trafikte yoğunluğu yaşandı. Ortaköy Sahili’nde intihar girişimini izleyenler ise anı olarak arka plana köprüyü alarak fotoğraf çektirdi.Takma adının 'Meth' olduğu belirtilen intihar girişimcisi, intihar edeceğini Ekşi sözlüğe de bir entry haline getirdi.(başlığı: boğaziçi köprüsü'nden atlayarak intihar eden yazar )1.ilk girişimi, köprü polisi tarafından engellenmiş olan meth'dir.ikinci girişimini bu gün gerçekleştirecek ve ebediyete intikal edecektir.bu kısmı da beni sözlükten takip eden tanıdıklarıma ayırdım. beni yaşatmak için elinizden gelen çabayı gösterdiniz. kiminiz beni yaşatmayı görev edindiniz, kiminiz de olaya "sorumuluk" olarak yaklaştınız. her birinize türlü çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.yaklaşık 1 ay süren tedavi sürecimde her biriniz bıkmadan usanmadan benimle ilgilendiniz. elektro şok tedavisi neticesinde birçoğunuzun adını, işini unuttum, affeyleyin.bu gün, içimde bir sevinç var. köprüye sağ salim gidip korkuluklara vardığım an sevincim doruk noktasına ulaşacak. biliyorum ki suya çakıldığım an büyük acı çekeceğim. ancak senelerdir çektiğim acının yanında bu hiç kalacak. işte bunu bir türlü ifade edemedim size. her an, tarif edilemez bir acı ile yaşamaya çalışıyordum yıllardır. artık bu acıya bir çırpıda son vermek gerekiyordu, beni affedin.babacığım, tek oğlunu, biricik oğlunu kaybettiğini öğrendiğin an dünyan başına yıkılacak. bir babanın yapacağı her türden fedakarlığı yaparak beni yeterince memnun ettin. seninle gurur duyuyorum. ne olur beni unutmaya çalış. üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdin. kendini bu durumdan sorumlu tutma lütfen.annem, dünyanın en tatlı, en saf, en temiz insanı. seni çok kırdım, hep ağlattım. ne olur arkamdan bir çılgınlık yapayım deme. inancına göre senin inandığın tanrı sana dayanacak gücü verecek.biricik kardeşim, abin seninle hep gurur duydu. umarım üniversiteni bitirip yargıç olursun. ben olamadım, bari sen ol.arkadaşlarım, her biriniz kendi kanınızdan olmayan bu zavallıyla bıkmadan uğraştınız. her birinize teşekkür ediyorum. çabalarınızın boşa gittiği fikrini aklınızdan silin, bu zaten olacaktı.bir hukukçu olarak bu şekilde bir suç işlediğimin farkındayım. ancak tedavilere cevap veremedim. dolayısı ile haksız fiil sorumluluğumun söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.didem, emel, sermin. kusuruma bakmayın bunları size yaparken sağlıklı düşünemiyordum. umarım bana kırılmamışsınızdır. çeyrek asırlık yaşamım boyunca hep onurlu yaşamaya çalıştım. umarım bu tutumum mükafatlandırılır. tanrıya inanmıyorum. bu gün her şey sona erecek...