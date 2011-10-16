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Yaşam

Boğaziçi Köprüsü viyadüğünden beton yağdı

Ortaköy’de Boğaziçi Köprüsü’nün altına park ettiği otomobilinin üzerinde, köprüden kopan beton parçalarını gören Ayla Parteş, büyük şaş

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Ortaköy’de Boğaziçi Köprüsü’nün altına park ettiği otomobilinin üzerinde, köprüden kopan beton parçalarını gören Ayla Parteş, büyük şaşkınlık yaşadı.


Amcabey Sokak girişine sabah saatlerinde otomobilini park eden 48 yaşındaki Ayla Parteş, çöp atmak için gece yarısından sonra dışarı çıktığında, aracının üzerinde beton parçaları gördü.


Çevrede kimseyi göremeyen Parteş, beton parçalarının köprünün  viyadükten koptuğunu fark etti. Parteş, otomobilinin ön bölümüne büyük hasar veren onlarca beton parçasını  tek tek toplayarak, yetkililere göstermek için poşet içine koydu.



Faciaya neden olabilir


Her gün otomobilini boş bulduğu sokak içine park ettiğini belirten ve bir hukuk bürosunda yönetici asistanı olarak çalışan Ayla Parteş, şunları söyledi:


"Otomobilimin yanındaki çöp konteynerine giderken, aracımın üzerindeki beton parçalarını gördüm. Aracımın camına ve ön kısmına hasar veren beton parçalarının nereden geldiğini önce anlayamadım. Çevrede kimsenin olmadığını görünce, beton parçalarının, viyadüğün bu ayağından, sütunlarından koptuğunu fark ettim. Durumu hemen polise bildirdim. Polis önce inanmak istemedi. Daha sonra ısrarla arayınca polis olay yerine gelerek tutanak tuttu. Otomobilin tamir masrafını kaskodan alacağım. Ancak yaşanan bu olay küçük gibi gözükse de daha büyük faciaya neden olabilirdi. Aracımın içinden çıkarken de bu parçalar düşse yaralanabilirdim. Köprü üzerinden binlerce insan koşarak geçecek. Koşu esnasında yaşanacak titreşimle köprünün ne büyük tehlike atlatacağını düşünemiyorum. Yetkilileri göreve çağırıyorum."


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