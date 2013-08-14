Boğaziçi Köprüsü seneye bakıma alınacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Azerbaycan'a hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğaziçi Köprüsü'ndeki tamirle ilgili, dün bazı gazetelerde yer alan haberleri değerlendirdi.

Bakım işlemlerinin 2014 Haziran'ında başlayacağını ve sadece geceleri yapılacağını söyleyen Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

"Boğaziçi Köprüsü 2014 Haziranında, yani okullar kapandıktan sonra bakıma alınacak. Çalışmalar akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatlerinde yapılacak. Dolayısıyla trafiğin olmadığı veya en az düzeyde olduğu bir süreçte çalışmalar yürütülecek. 540 gün hazırlık çalışmalarını da ihtiva ediyor. Yani ihale yapımından, işin bitimine kadar olan süredir. İşin fiilen başlama tarihi 2014 Haziran ayı itibariyle olacak. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak, ağırlıklı olarak gece çalışılacak. En fazla birer şerit belki kapatılabilir, kablo değişimi esnasında."

Bakım sırasında yapılacak işleri "askı halatları değişimi", "ayakların, kulelerin güçlendirilmesi", "tabliye bölümlerinin yenilenmesi" ve "asfaltın yenilenmesi" şeklinde sıralayan Yıldırım, "Temel 40 yıllık ana büyük bakım işleri gerçekleştirilecek" dedi.

Umut Oran soru önergesi sunmuştu

CHP Milletvekili Umut Oran, köprü bakım işlemleri için ihaleye çıkılma tarihi ile ilgili Bakan Yıldırım'a soru önergesi sunmuştu.

Oran, ihale tarihinin 5 Eylül 2013 olup olmadığını sormuş, bu ihale tarihine göre de çalışmaların okulların açık olduğu döneme denk geleceğini belirtmişti.