Boğaziçi Köprüsü meme kanserine karşı pembeye bürünecek

T24- Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu (MEMEDER), 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü’nde, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatmak için Boğaziçi Köprüsü’nü yine pembe ışıklar ile aydınlatacak.





MEMEDER, "Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı" boyunca meme kanserinde erken tanının öneminin altını çizmek, farkındalık yaratmak ve daha çok sayıda insana ulaşmak için yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.





Meme kanseriyle mücadelenin simgesi haline gelen pembe kurdelelerden sonra İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Boğaziçi Köprüsü, 15 Ekim’de pembe ışıklarla renklenecek. İstanbullular meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda köprünün pembe ışıkları ile aydınlanacak.













