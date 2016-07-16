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15 Temmuz Darbe Girişimi

Boğaziçi Köprüsü trafiğe açıldı

Polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, askerlerin gözaltı işlemleri devam ediyor

16 Temmuz 2016 11:21

İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ndeki askerler teslim oldu. Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının ardından kısmen trafiğe açıldı. 

Akşam saatlerinden itibaren Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapatan darbeci askerler teslim oluyor. Silahlarını bırakarak askeri kıyafetlerini çıkartan askerlere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların askerlerin üzerine doğru ilerlemesi üzerine polis havaya ateş açtı. Polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, askerlerin gözaltı işlemleri devam ediyor. 

Gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü, askerlerin teslim olmasının ardından kısmen trafiğe açıldı.

Boğaziçi köprüsü terkedilen tankların çekilmesi için çift yönlü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakası istikametine trafiğe kapatıldı.

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