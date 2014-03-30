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Yaşam

Boğaziçi köprüsü ışıklarını bir saat kapattı

İstanbul'da da pek çok sembolik yapı ışıklarını 1 saat kapattı

30 Mart 2014 02:18

"Dünya Saati Kampanyası" nedeniyle 20.30-21.30 saatleri arasında başta Boğaziçi Köprüsü olmak üzere İstanbul'daki pek çok sembolik yapı ışıklarını 1 saat kapattı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007'den beri düzenlediği "Dünya Saati Kampanyası" bu yıl da 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. İklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek için, dünyanın bir çok büyük kentinde olduğu gibi, İstanbul'da da pek çok sembolik yapı ışıklarını 1 saat kapattı.

WWF-Türkiye'nin organize ettiği etkinlik kapsamında, İstanbul'da, Boğaz köprüleri, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya Müzesi, Küçüksu Kasrı ve Beykoz Kasrı gibi birçok sembolik yapı bir saatliğine ışıklarını kapattı. Bu yıl ayrıca ilk defa kampanyaya katılan Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Nuruosmaniye Camii ve Yeni Cami de ışıklarını kapatarak Dünya Saati'ne destek oldu. 

 

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