Binlerce insan darbe girişimine karşı tankların yürüdüğü Boğaziçi Köprüsü'nde gitti

Darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar bu akşam darbenin başladığı yerde Boğaziçi Köprüsü'nde buluştu.

Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, 21.00'de Üsküdar Millet Parkı'nda buluşup, darbecilerinin sivilleri öldürdüğü Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü.

Darbe girişimini kınamak için binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'nde toplandı, 'darbeye hayır' sloganları atıldı. Protesto nedeniyle köprünün trafiğe kapatıldı.

Milli İrade Platformu'nca düzenlenen "Darbeye Karşı Boğaziçi Köprüsündeyiz" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, daha sonra gruplar halinde köprüden ayrıldı.

Yürüyüş nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan Boğaziçi Köprüsü, vatandaşların ayrılmasının ardından açıldı.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan hain askerlerce açılan ateş sonucu Boğaziçi Köprüsü’nde çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı.