Boğaziçi Köprüsü çıkışında kaza yapan polis yaşamını yitirdi

Boğaziçi Köprüsü Beşiktaş-Ortaköy ayrımında kaza yapan motosikletli trafik polisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haberi alan şehit polisin mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

Kaza, Boğaziçi Köprüsü Edirne istikameti Beşiktaş-Ortaköy ayırımında dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Hakan Kaya’nın DHA’daki haberine göre, iddiaya göre, 34 FB 8058 plakalı cipin sürücüsü son anda fark ettiği Ortaköy sapağından girmek için hamle yaptı. Bu sırada dikiz aynasından aynı istikamette motosikletli trafik polisinin arkasından geldiğini gördü. Polisin kendisine çarpmasını engellemek isteyen cip sürücüsü yol ayırımından girmeyerek emniyet şeridinin bulunduğu alandan Zincirlikuyu istikametine devam etti.

Motorize trafik polisi Samet Keleş de şeridi kapatan cipe çarpmamak için motosikletinin direksiyonunu Ortaköy sapağına doğru kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazayı gören cipin sürücüsü ve diğer sürücüler motosikletten yola savrulan Samet Keleş’in yardımına koştu.

Arkadaşları hastaneye akın etti

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Samet Keleş (26), ambulansla ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Keleş’in şehit olduğu haberini alan çok sayıda mesai arkadaşı hastaneye akın etti.

Temas var mı, yok mu

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olay yerindeki motosiklet ve cip, ekipler tarafından incelendi. Kaza sırasında ciple şehit polis memurunun kullandığı motosikletin temasının olup olmadığını belirleyebilmek için ekipler titiz bir çalışma yaptı. Cipin sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ederken, şehit polisin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Şehit polis memuru Samet Keleş’in nişanlı olduğu, ailesinin de Samsun’da yaşadığı öğrenildi.