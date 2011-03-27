-BOĞAZİÇİ IŞIKLARINI KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Tüm dünyada uygulanan ve Türkiye'de de Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen ''Dünya Saati Kampanyası''na destek veren İstanbullular, sürdürülebilir bir gelecek için evlerinin ışıklarını bir saatliğine kapattı. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik öncesi Radisson Sas Otel'de düzenlediği basın toplantısında, 2007'de Avustralya'da başlayan ''Dünya Saati Hareketi''nin, 2008'de iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen küresel bir kampanyaya dönüştüğünü söyledi. Baştak, geçen yıl 128 ülkeden 50 milyon katılımcının ışıklarını kapatarak, küresel ısınmayla mücadeleye hazır olduklarını gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bu yıla kadar iklim değişikliğine dikkati çekmek için kapatılan ışıklar, bu yıl farklı bir noktaya parmak basıyor. 'Gezegenimizdeki yaşamın sürekliliği için bir saatin ötesinde neler yapabilirsiniz?' sorusunu sormanın vakti geldiğini ortaya koyuyor. Bu şekilde kaynakları tüketmeye devam edersek 2030 yılında 2, 2050 yılında ise 2.8 gezegene ihtiyacımız olacak. Ama bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Bu ekolojik limit aşımı iklim değişikliğiyle sonuçlanıyor.'' Baştak, ''Dünya Saati Kampanyası''na tüm ülkelerin destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, bu yıl 125 ülkeden, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 4 binin üzerindeki şehrin çeşitli ilçe ve belediyelerinden milyonlarca insanın gezegene olan bağlılıklarını göstermek için dil, din, ırk, toplum farkı gözetmeksizin bu kampanyaya katılmalarının beklendiğini ifade etti. Tolga Baştak, bu süreçte Boğaziçi Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu pek çok sembolik merkezin, belirlenen bir saat için kararacağını bildirdi. Ankara Opera Binasının ışıklarının da bir saat süreyle kapatılacağını aktaran Baştak, insanların yaşam biçimini değiştirerek, yaşayan bir dünya oluşturmak için kampanyaya destek vermelerini istedi. Kampanya kapsamında, Boğaziçi Köprüsü'nün ışıkları 20.30-21.30 saatleri arasında kapatıldı.