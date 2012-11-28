Boğaziçi imara açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi bölgesini imara açmaya hazırlanıyor. Yapı Denetim Kanunu Taslağı’na eklenen yeni maddelerle koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kamuoyunda tartışma yaratan ve 11 kanunda değişiklik öngören torba kanun taslağındaki Yapı Denetim Kanunu’na ilişkin düzenlemenin, Boğaziçi bölgesinin belli şartlarda imara açılmasını içerdiği ortaya çıktı. Buna göre, Boğaziçi’nde koru, mesire yeri ve yeşil alan gibi özel mülkiyete ait parsellerde taban alanı katsayısı yüzde 5’i ve bodrum hariç 2 katı geçmemek koşuluyla konut, ticaret merkezi ve turizm alanı yapılabilecek.

Konut yapılacak parsel alanlarının toplamının en az bin metrekare olması gerekecek. Bu parsellerden bitişik olanların tevhid edilmesi zorunlu olacak. Bakanlığın yürüttüğü çalışmayla tevhid sonrasında uygulama kapsamındaki parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı inşa edilebilecek. Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı, yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. İmar hakkı başka bir parsele devredilen parsellere yapı inşa edilemeyecek. Bu parsellerin belediyeye park ve yeşil alan olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak terk edilmesi zorunlu olacak.

Daha önce düzenleme yapılmaksızın kamuya bila bedel terk edilmiş veya terk edilecek alanlar Taban Alanı Katsayısı hesabına dahil edilecek. En az toplam 5 bin metrekare büyüklüğün sağlanmasında parsellerin birbirine bitişik olma şartı aranmayacak. Parsellerin tamamının bitişik olmadığı durumlarda her 5 bin metrekare için uygulamaya giren parsellerden mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda yalnızca birinin üzerinde yapı yapılabilecek. Yapı yapılamayacak parsellerin imar hakkı yapı yapılacak olan parsele transfer edilecek. Yapı yapılmayacak parsel veya parsellerin belediyeye terk edilmesi zorunlu olacak.

10 metrelik kademeler

Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kamuya terk edilecek alanların ayrıştırılması dışında ifraz yapılamayacak. Ancak bu maddeye uygun olarak tevhid yapılabilecek. Bu madde kapsamında yapılacak uygulamalarda kamuya terk işlemleri gerçekleştirilip tescil edilmeden yapı ruhsatı tanzim edilemeyecek. Yapılacak yapılarda arazinin yükselme yönünde en az 10 metre derinliğinde olmak şartıyla kademelendirme yapılabilecek.

Dünyanın en değerli kültürel mirası böyle hor kullanılmamalı

Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Hüseyin Gazi Çankaya, taslağa tepki göstererek, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için rantı kaynak olarak gördüğünü savundu. “Torba taslağa unuttuklarını atıyorlar” görüşünü savunan Çankaya, şunları söyledi: “TMMOB görüşüne sunulan taslakta Boğaziçi ile ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Ancak hergün neredeyse yeni düzenleme taslağı geliyor. Demek ki, unuttuklarını torbanın içine atıyorlar. Bu madde Boğaziçi’nin imara açılması anlamına geliyor. Torba yasanın belli maddeleri iyi çalışılmış. Ancak çoğu maddenin alelacele yazıldığı belli oluyor. Çok ciddi teknik hatalar var. Sıcak parayı inşaatla canlı tutmak istiyorlar. "

Bayraktar yalanladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Yapı Denetim Kanun taslağında Boğaziçi öngörünüm alanının da imara açılacağı yönünde düzenleme olduğu iddiasına ilişkin, ”Bakanlık olarak İstanbul Boğaziçi ile ilgili, imarıyla ilgili bir çalışmamız yok. Sadece talepler var” dedi.

Bayraktar, Ankara Sanayi Odası’nın kasım ayı meclis toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayraktar, : ”Bakanlık olarak İstanbul Boğaziçi ile ilgili, imarıyla ilgili bir çalışmamız yok. Sadece talepler var. Bizim bir çalışmamız, taslağımız yok. Sadece talepler var, bu taleplere bakılıyor. Ama kesinlikle şu anda bizim Bakanlık ve hükümet olarak veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışması olduğunu bilmiyorum. Bir çalışmamız kesinlikle yok. Bizim değil o yazı. Varsa Bakanlığın bir imzası getirin bakalım. Bize ait değil.” dedi.