Boğaziçi için asılan "Özgür ve Özerk Üniversite" afişleri yırtıldı!

Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) tarafından 23 Ocak'a kadar kiralandığı bildirilen billboardlara bu sabah (17 Ocak Pazartesi) asılan "Özgür ve Özerk Üniversite" temalı afişler, akşam saatlerinde kendilerini "görevli" olarak tanıtan kişilerce yırtıldı.

BUİM'in Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün billboardlara asılan ve “Özgür ve Özerk Üniversite” talebimizi duyuran afişler kimliği belirsiz kişilerce tahrip ediliyor. Güçlü direnişimiz karşısında zorbalık ve kaba kuvvet dışında bir tepki gösteremeyenlere mesajımızdır: Asla #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz" dendi.

Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi'ne, "afişlerin savcılık kararıyla kaldırıldığı" yolunda resmi olmayan bir bilgi de ulaştığı öğrenildi.

Boğaziçi TV'nin Twitter hesabından da "Dün gece Etiler Hisarüstü Ulus civarı asılan Özgür Özerk Akademi billboardları kendilerini görevli olarak tanıtan kişiler tarafından yırtıldı" açıklaması yapıldı.

Billboardlara asılan afişlerde görseller eşliğinde şu ifadeler yazılıydı:

"Özgür ve özerk üniversite idealimizden ve ilkemizden vazgeçmiyoruz"

"Özgür, özerk ve demokratik üniversite için Boğaziçi bir yıldır direniyor"